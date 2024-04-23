Осенью все нас начнут толкать в переговоры – Арестович

Ближе к концу этого года все, даже западные партнеры, начнут принуждать Украину к переговорам. Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил сбежавший в США экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Арестовича, изменить ситуацию можно только если США передадут четверть своего военного потенциала Украине, или Китай начнет открыто и объемно поддерживать Россию.

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«Варианта два: долго стоим и воюем в надежде, что кто-то на Западе проснется и, все-таки, нам американская армия отдаст четверть своего или для нас специально произведет много-много за 25-26-й год, и мы в 26-м – ого-го как. Или дожидаемся, пока Китай радостно передаст России и тогда ситуация тоже качнется. Возможно, и то, и другое произойдет одновременно. Если произойдет и то, и другое, то опять будет молотилка без определенного результата», – сказал экс-советник ОП.

«Вопрос будет тяжелый, я даже не возьмусь на него отвечать. Либо переговоры, на которые нас, я думаю, что осенью. Я почему про это заговорил? Чтобы вы понимали, что осенью нас начнут толкать к переговорам все. Вообще все, и этот план, который вкинули, якобы Эрдогана, это российский план, на самом деле. Российский с американским следом, мне кажется, и Эрдогана попросили его озвучить», – заявил Арестович.