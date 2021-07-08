Осенью Зеленского накажут за попытку залезть в чужой карман

08.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Законопроект правительства о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), которым повышаются ставки налогов для целого ряда отраслей, и, в частности, вводится налогообложение НДС операций по продаже жилья, является нарушением негласного общественного договора, согласно которому власть не лезла в карман простых людей.

Об этом в эфире «Укрлайф.тв» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Осенью социально-экономические темы наверняка попытаются отыграть против команды Зеленского. Это 100% поскольку всё лежит на поверхности, тем более ситуация сейчас, особенно с тарифами, такая, что нужно уже какое-то политическое решение потому что экономического решения в этой ситуации я не вижу. Я не экономист, но я вижу, что последнее повышение тарифов фактически не привело к повышению поступлений поскольку начала как снежный ком расти задолженность по коммунальным услугам – уже 100 млрд», – отметил Золотарев.

«Ну хорошо, включили репрессивный механизм – списывать деньги. Но банковская система это очень быстро ощутит: заходят деньги – их тут же будут снимать, обналичивать. Над любой благоглупостью в верхах думает десяток человек, а как это всё обойти думает десятки тысяч. Коллективный разум окажется находчивей и изворотливей в этой ситуации», – говорит политолог.

«Кроме того, мы забыли о таком немаловажном аспекте, что закон 5600 – это нарушение неписанного общественного договора. Власть меняет идеологические вывески, геополитическую ориентацию, но она всегда была озабочена одним – личным обогащением. Власть предержащие осваивали некую общенародную собственность. Но чтобы обычные граждане не вмешивались и не возмущались им дали возможность приватизировать квартиры, обеспечивали какие никакие социальные гарантии, образования. Какой-то период у нас была относительно бесплатная медицина пусть и очень плохая, но более 20 лет это всё продержалось.

Плюс никто не заглядывал украинцам в карман – «мы у себя наверху, а вы там занимаетесь выживанием, ищете хлеб насущный, мы в ваш карман заглядывать не будем», – подчеркнул эксперт.

«Так продолжалось до сих пор, но после 2014 года тарифы превратились в еще один вид налогообложения. Стоимость коммунальных услуг надо соотносить с доходами, а когда люди звонят в прямой эфир и говорят, что из двух с половиной тысяч пенсии 2300 отдают за свет за газ и за квартиру, то это реальная картина сегодня. Теперь ещё и возникает желание вести добровольное декларирование, списание средств и так далее. Всё это может иметь очень нехороший привкус – опять обманули. Этот момент может выстрелить. В умелых руках», – сказал Золотарев.