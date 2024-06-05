Осенью Зеленского вместе с Украиной затмит конфликт в Тихоокеанской зоне – Ермолаев

Анатолий Лапин.  
05.06.2024 18:26
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Китай, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Тайвань, Украина


Если летом все внимание будет приковано к тому, что происходит между Россией и Украиной, то уже в сентябре может резко обостриться вопрос Тайваня и начнется кризис в Тихом океане.

Об этом в эфире видеоблога Politekа заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если летом все внимание будет приковано к тому, что происходит между Россией и Украиной,...

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«Куда более серьезным я считаю возможную дестабилизацию на тихоокеанском фронте действий. Это Тайваньский вопрос. Пока мы были погружены в свои вопросы – ожидания и страхи, на наших глазах, после того, как пришел новый президент Тайваня, раскручивается эскалация в отношениях Китая-Запада и Китая-Тайваня. Все чаще звучат громкие, жесткие заявления, связанные с тем, что вопрос единства Китая будет решен и никому неповадно будет», – отметил он.

«Решится ли Китай, будут ли созданы условия, которые сделают неизбежным вмешательство Китая в жизнь Тайваня в виде его блокады или даже военного решения, мне сейчас сказать сложно, но я бы предположил одно, что, если я правильно понимаю сценарий, эскалация возможна как раз с сентября. Если летом мы будем погружены в российско-украинскую войну и ее события, и наша задача – не допустить, чтобы она стала разменной монетой в этих глобальных спорах с ядерным фактором, то следующая фаза – это дестабилизация Тихоокеанской зоны», – пророчит Ермолаев.

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