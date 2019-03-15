Осевший в Киеве экс-редактор Lenta.ru предлагает «навалить ради демократии горы трупов»

15.03.2019

Бывший редактор международного отдела российского портала Lenta.ru Иван Яковина, несколько лет назад перебравшийся в Киев, агитирует за ввод иностранных войск в Венесуэлу.

Об этом в своем блоге пишет киевский журналист Андрей Манчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Манчук приводит цитату о Венесуэле, из статьи, которую Яковина опубликовал в журнале «Новое время»: «В который раз хочу сообщить: спасти эту страну от полного ада способно только иностранное вмешательство. Изнутри ее реформировать уже невозможно».

«Спасти страну» – оккупацией и томагавками, точно так же, как спасли от ада Ирак, Афганистан, Ливию, Сирию и т.п. Черти обзавидывались полученным результатам. Итого: в Украине нельзя задать неудобный вопрос Порошенко, потому что это свой с*кин сын – но в других странах нужно навалить ради демократии горы трупов. С точки зрения постсоветского либерала в этой позиции нет ни малейших противоречий.

Да, в том же тексте этот автор из страны победившего Томоса рассказывает читателям о дремучей средневековой России: «Российская Федерация достаточно быстро погружается в феодально-родовые отношения, скорее свойственные раннему Средневековью, а не постиндустриальному обществу XXI века».

Отведите его кто-нибудь на капище возле Исторического музея, где депутаты парламента и офицеры МВД Украины из состава полка «Азов» молятся на мечах Одину и Перуну. Это поможет расширить представления о средневековых практиках и феодально-родовых отношениях в наши дни», – пишет Манчук.