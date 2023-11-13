Осевший в Москве Кедми обвинил Россию в непонимании евреев

Недавно поскандаливший на российском ТВ бывший глава израильской спецслужбы «Натив», частый гость различных ток-шоу Яков Кедми утверждает, что Россия совершила совершила большую ошибку.

Об этом Кедми заявил в интервью своему соотечественнику, израильскому журналисту Александру Вальдману, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Россия – один из самых основных и самых яростных защитников ХАМАС. Даже среди мусульманских стран нет такого количества стран, которые так поддерживают ХАМАС. Поддержка политическая, не военная, не экономическая. Россия никогда не поставляла ХАМАС оружие и никогда не обучала его боевиков. И Россия серьезно не поддерживала и не поддерживает террористические акты, которые проводить ХАМАС, тут никакого сомнения нет», – сказал израильтянин.

«Вместе с тем, то, что произошло, – я помню свои разговоры с Путиным, и одним из его заявлений, что Россия сделала вывод из ошибок Советского Союза, и в интересах России никогда не вступать в конфликт ни с еврейским народом, ни с еврейским государством. Это были его слова, я их запомнил. И он их соблюдал все время до октября.

Сейчас Россия сама нарушила этот принцип, не понимая, что она делает. Я уже говорил России не раз и не два – Россия не понимает, что такое еврейский народ, она не понимает, что такое еврейское государство, она даже не понимает, что такое евреи России», – заявил Кедми.