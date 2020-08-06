06.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина
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Осевший в Москве киевский пропагандист предлагает Лукашенко стать настоящим русофобом


Президент Белоруссии Александр Лукашенко мог бы выменять необоснованно задержанных граждан РФ, объявленных официальным Минском «боевиками и наемниками», на «украинских военнопленных» у России напрямую без передачи заложников Киеву.

Об этом на youtube-канале либерала Марка Фейгина заявил московский корреспондент агентства УНИАН Роман Цимбалюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если этих ребят передадут Украине, в их судьбе, как это ни странно, это не самый плохой вариант. Мы их с большой вероятностью обменяем на военнопленных. Александр Григорьевич, кстати, сам мог бы провести этот обмен, чтобы этих парней не отдавали в Киев, но вернули наших», – сказал Цимбалюк.

Он скептически оценивает вероятность передачи россиян Украине.

«Сейчас предвыборная кампания, страсти кипят. Но если Александр Григорьевич пойдет на такой шаг, он перейдет так называемую «красную линию» и станет для Москвы таким же нерукопожатным президентом, как Владимир Александрович Зеленский, а перед ним Петр Порошенко. То есть станет настоящим русофобом. Надо ли ему это? Потому что Украина опирается на западную поддержку, как финансовую, так и военно-дипломатическую, а Александр Григорьевич останется один», – сказал Цимбалюк.


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