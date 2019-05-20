20.05.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Ошалевший от счастья Зеленский скачет, целуется и селфится

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, по пути в Верховную Раду выкрикивал лозунги националистов «Слава Украине» и «Героям слава», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Также, пожимал руки своим сторонникам, выстроившимся вдоль дорожки, по которой он шел к зданию парламента.

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Кроме того, Зеленский также не стеснялся подходить к людям и делал с ними селфи.

А когда вступающий должность президент разглядел в толпе своего товарища по студии «Квартал-95» Евгения Кошевого, то подпрыгнул и поцеловал его в лысину.

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