«Ощущается как -35° и плюс ветер», – погодные условия на передовой

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В отличие от прошлой зимы, к январским морозам войска РФ на передовой подготовились основательно. В наличии как приборы для обогрева, так и форменная одежда, включая термобелье.

Об этом в эфире «Радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблемы у нас есть, и их довольно большое количество. Даже больше, чем хотелось бы. Но здесь хочу отметить, что ими занимаются. Если в прошлом году я ещё отмечал некоторые негативные моменты, то в этом году, по крайней мере, в тех подразделениях, с которыми я общаюсь на регулярной основе, неплохо подготовились к зиме. Много тёплых блиндажей, благодаря и волонтёрам, и централизованным поставкам Минобороны завезены индивидуальные отопительные приборы. Причем не те, которые работают на твёрдом топлив, а газовые горелки, чтобы это не демаскировать наши позиции. Хотя их можно с помощью тепловизоров обнаружить. Но с этим наши ребята справляются», – заверил он.

По словам эксперта, бойцы на передовой обеспечены всем необходимым, чтобы избежать обморожения.

«Форменной одеждой бойцы обеспечены. По крайней мере, я не слышал от тех, кто находится на линии боевого столкновения, что у них есть какие-то проблемы со сменной одеждой. Также поступает термобельё. И наши ребята-добровольцы с помощью волонтёров сделали запасы на зиму. У нас планируется до 20° мороза, но это не те -20°, как в Москве – эти -20 ° воспринимаются на полях как -35° и плюс к этому ветра. У нас 360 дней в году ветер и ветер 14-16 метров в секунду. Такой продувает насквозь. Недавно ездил, встречался с ребятами. Обычную форму гражданскую продувает насквозь. Но не следует забывать, что и промокают очень быстро. Даже если притрусило снегом, зашёл в блиндаж, отогрелся. Форма промокла и естественно, когда выходишь на мороз, то сразу ощущаешь на себе все негативные факторы. Для этого существуют специальные накидки, подменная форма. И, как я уточнял, с этим вроде бы всё неплохо», – заверил Марочко.