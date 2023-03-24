«Ощущение оккупированного города». Когда в Одессу вернется нормальная жизнь?

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Если российская армия дойдет до Одессы, то в город вернется нормальная жизнь.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог Дмитрий Солонников.

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«Если Одесса окажется под контролем России, то в город вернется нормальная жизнь. Люди смогут свободно говорить на родном языке, без препятствий вспоминать и чтить своих предков, будет дан импульс экономическому развитию. Если Одесса останется под контролем Киева, значит, там будет полностью искоренен русский язык, стерты все русские названия, уничтожены или выдавлены люди, которые хорошо или нейтрально относятся к России. Город будет полностью переформатирован, как и все другие города нынешней Украины», – сказал Солонников «Известиям».

В свою очередь киевский политолог Александр Семченко, после начала СВО два месяца находившийся на нелегальном положении в Одессе, а потом сумевший вырваться с Украины, поделился впечатлениями от пребывания в городе.

«Меня не покидало ощущение оккупированного города. Я шел по улицам, и в голове всплывали сцены из фильмов о Великой Отечественной. Пустые улицы, военные патрули… Возможно, это именно мое восприятие, всё-таки я жил на нелегальном положении», – говорит эксперт.

По его словам, в Одессе сложная социально-экономическая ситуация.

«Относительно хорошо живут те, кто связан с государством и армией. Кто-то еще пользуется довоенными запасами, некоторые получают гуманитарку. Но у большинства положение бедственное. Доходы маленькие, цены и тарифы выросли, люди в прямом смысле голодают», – отметил Семченко.

Он утверждает, что в личных разговорах с ним многие одесситы жалели, что российская армия в марте 2022 году не дошла до города.