Ошибка Кличко ускорила распространение коронавируса

21.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Решение властей Киева о закрытии метро из-за карантина приведёт к ещё большей скорости распространения болезни и коллапсу украинской столицы.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Абзалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Закрыть метро в Киеве – это самая большая логистическая ошибка. Они изменят это решение в течении следующие недели. Смотрите, Киев располагается на реке, река пересекается тремя местами, самое тупое решение, которое можно было принять, – это перекрыть метро. В результате вы перегрузили общественный транспорт», – заявил политолог.

«В результате они получили сверхвысокую распространяемость, плюс ко всему, получили коллапс, а также ускорили экономическую дезинтеграцию», – резюмировал Абзалов.

Напомним, карантинная политика вызвала коллапс и возмущение населения в больших городах Украины.