«Ошибка в состоянии аффекта»: Украинцы в Германии ездят на дорогих тачках, превратившись в «беженцев первого сорта»

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В Германии разгорелись споры вокруг предложения премьер-министра Баварии Маркуса Цедера относительно отмены повышенных выплат гражданам Украины. За последний год бюджету это обошлось в 6,3 миллиарда евро.

Цедер предлагает понизить выплаты до уровня пособий, которые получают беженцы из африканских стран. На такие меры нужно идти, чтобы избежать дефицита бюджета, возникнувшего после введения Дональдом Трампом новых торговых пошлин, объяснил политик.

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И хотя пока что инициатива не нашла понимания у всех участников правящей коалиции, интересны аргументы сторонников Цедера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Редактор немецкого портала T-online Кристоф Швеннике считает, что решение о повышенных выплатах украинцам было принято в Германии, «руководствуясь чувствами», а не логикой.

«Так было неоднократно во время зарубежных операций бундесвера, самых фатальных, бесперспективных и дорогостоящих в Афганистане. За 20 лет тщетных попыток демократизировать страну и повсеместно открыть школы для девочек немецкое присутствие там обошлось более чем в 17 миллиардов евро. Германия совершила ошибку в еще большем финансовом измерении, когда началась агрессивная война России против Украины, и украинки искали убежище… Они сразу стали беженцами первого сорта», – пишет Швеннике.

Он указывает, что сейчас в Германии проживает примерно 700 тысяч украинцев. Если выплаты продлятся им столько, сколько длилась операция в Афганистане, Германии придется потратить 126 миллиардов евро.

«Эта ошибка была совершена в свое время в состоянии аффекта… Люди из Украины, конечно же, должны получить защиту, убежище. Но для этого достаточно алиментов в соответствии с Законом о пособиях лицам, ищущим убежища. Кроме того, украинцы в среднем прибывают сюда не такими обездоленными, как, например, мигранты из Африки. Их кредитные карты работают, их счета не заморожены. Если впечатление от автомобилей с украинскими номерами не обманчиво, то многие из бежавших от войны тоже не совсем без гроша в кармане», – указывает публицист.

Он обращает внимание на еще одну важную деталь.

«Существует связь между сравнительно щедрым предложением и отсутствием желания работать. В других странах, которые приняли украинских беженцев, доля тех, кто согласился на работу, намного, намного выше, чем в Германии», – замечает Швеннике.

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев ожидаемо осудил инициативу руководителя Баварии.