«Ошибка за ошибкой»: украинское наступление закончилось – советник Захарченко

Украина допустила ошибки еще в начале своего так называемого контрнаступления, уже в июне было понятно, что оно обречено на провал. Сейчас же обратного пути нет, и ВСУ бросили в мясорубку свой стратегический резерв, который уже фактически уничтожен.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил советник погибшего экс-главы ДНР Александра Захарченко, Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Еще в июне было понятно, что это абсолютно бесперспективное мероприятие. Какой был запасной вариант, с точки зрения, по крайней мере, военной науки. Здесь они оказывают постоянное давление, несут потери, но они согласны на эти потери, оказывают постоянное давление, стягивая наши силы, надеясь на то, что мы вытащим наш стратегический резерв, а мы этого не сделали нигде, ни на одном участке фронта пока. Нанести другой удар, пока у них еще был более-менее живой 9-й корпус и, как они говорят, 10-й. На секундочку, это 60 тысяч человек, причем, у них была вся импортная, зарубежная техника. Они могли нанести удар в любом направлении вообще, попытаться прорваться в районе Угледара, а там выгодно потому, что они на высотах находятся. С Угледара в сторону Волновахи. Опять же, если концентрированные силы, бронированный кулак – да, дошли бы до Волновахи. А если так, то они бы разрушили нам важнейший логистический центр, Волноваха, потому что через нее идет связанность сухопутного моста с Крымом. Могли со стороны Северска пойти на Лисичанск и Северодонецк. Да по большому счету, можно было не взрывать Каховскую ГЭС и попытаться форсировать Днепр. Да, потери, но таких бы не было все равно потерь. Но нет», – объяснил он.

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«Теперь вообще все уже поздно, потому что они задействовали стратегический резерв, – 9-го корпуса фактически нет, – и при этом, с нашей стороны в нескольких местах идут интенсивные и где-то даже очень успешные наступательные действия. Они, соответственно, должны там прикрывать. То есть – все, инициативу они фактически потеряли, поэтому наступление это закончилось, как и сказал наш Верховный Главнокомандующий», – заключил Казаков.