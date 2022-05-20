«Ошибка западных санкций – судить русских по себе» – Кириенко

На Западе считали, что после мощнейшей санкционной, информационной и психологической атаки, предпринятой против России, русским будет не до Донбасса.

Об этом в ходе Федерального Просветительского марафона «Новые горизонты» заявил первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы прекрасно понимаем, что в СВО на Украине Россия воюет не с Украиной. Против нас воюет объединённый Запад, просто на территории Украины и, к сожалению, руками украинцев. Жёсткое противостояние с возможностями технологическими, вооружения, систем управления и связи всего Западного мира. Кроме этого, беспрецедентные экономические санкции, аналогов не было. Невероятная информационная война. Целые фабрики фейков, лжи, тотальная машина. Психологическая война, которая была. Они были уверены, что потребуется месяц-два, когда тот массив давления, который они обратили против России, приведёт к массовым протестам внутри РФ, к расколу общества, к тому, что большая часть людей в России выступит против президента и руководства страны. И после этого руководству страны будет не до того, чтобы защищать своих на Донбассе, не до того, чтобы отстаивать геополитические интересы страны, а надо будет разбираться с протестами внутри», – рассказал Кириенко.

Однако, по его словам, на Западе не учли одну принципиальную деталь.

«Они посчитали, что мы такие же, как они. Моя гипотеза, что, прогнозируя, считали этаким образом, что если бы это было применено по отношению к ним, то это бы привело к таким результатам. Они сочли, что российское общество будет вести себя так же. Ведь первое давление, которое они осуществили, это давление на материально-экономические вещи. Санкции ввели – каких-то товаров нет. Плохо? Конечно, плохо. Информационная война давит? Конечно, давит. Да, это всё осуществляет давление, но они не учитывали дух, менталитет, культурный фундамент и основы для России, в которых есть вещи гораздо более важные, чем возможность приобрести тот или иной товар в магазине. Потому что более важная история для людей, живущих в России, это вопрос справедливо – не справедливо, это вопрос «своих не бросаем». Это вопрос выбора права самостоятельного выбора, какие книги мне читать, какую музыку мне слушать. Их ошибка заключалась в том, что они, пытаясь зацепить за материальное той части, которая с точки зрения морально-нравственных ценностей и духовных ценностей, – получили ровно обратный эффект», – объяснил замруководителя администрации президента.