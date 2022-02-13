Ошибки США привели к усилению России – Белковский

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США ввязалась во множество провальных войн, а Россия усилилась настолько, что может диктовать свою волю всему миру.

Об этом в эфире видеоблога «Власть vs Влащенко» заявил российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США после установления америкоцентричного мира, после победы в Холодной войне над СССР, совершили много ошибок. Первая ошибка – фрагментация Европы при Биле Клинтоне, когда был создан Косовский прецедент, позже гигантская ошибка XXI века – вторжение в исламский мир, которое породило огромное количество очагов нестабильности. На этом фоне судьба постсоветского пространства выглядит не идеально, но всё же вторично. Понятно, что Америка подорвалась на других фронтах борьбы. Вместо того, чтобы признать полицивилизационный подход, американская элита приняла на вооружение концепцию о том, что весь мир нужно постричь под одну гребёнку», – сказал Белковский.

Политолог отметил, что на фоне ошибок США Россия сумела усилиться.

«У американцев ничего не получилось, и то, что сейчас происходит, когда путинская Россия настолько усилилась, что может шантажировать весь мир – это, безусловно, следствие американских ошибок. Собственно, Путин рассчитывает на крушение американоцентричного мира, потому что он любит видеть в современной Америке СССР периода его распада», – заключил Белковский.