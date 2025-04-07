Ошибкой России в СВО была чрезмерная переоценка сил и маленький контингент – Царев
Россия создала себе образ настолько сильной в военном отношении страны, что сама в него поверила. Это было основной ошибкой в СВО.
Об этом в эфире «Радио Аврора» заявил бывший депутат Верховной рады Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы настолько создали ощущение армии, которая вторая в мире и все такое – ладно, Соединенные Штаты в это поверили – мы сами поверили. Это была очень большая ошибка, что так получилось. Мы не должны были заходить столь малыми силами в Украину. Владимир Путин тогда договорился со всеми, на протяжении месяца после начала СВО американцы вообще палец о палец не ударили», – сказал политик.
По его словам, первое сопротивление организовала Великобритания, но это ыло слишком медленно.
«Соединенные Штаты были настолько уверены, что мы возьмем Киев, что было штук пять сообщений о том, чтобы граждане Соединенных Штатов покинули Украину, посольство переехало во Львов… они были уверенны, что мы возьмем Киев, но не получилось», – заявил Царев.
По мнению политика, причиной того, что Россия недооценила необходимое количество войск для ввода на Украину, послужили успешные операции до этого.
«Очень успешный был до этого вояж в Казахстан, когда наше введение просто как душ холодной воды и разом все успокоилось, все протесты. События в Осетии, достаточно успешные действия ЧВК в Африке, и в Сирии, очень небольшим количеством. Получалось, что Россия непрерывно воевала, и да, это большой опыт. Но, как оказалось потом, воевали только спецвойска, а спецназ – это очень малая часть от армии, армия не воевала нигде», – резюмировал Царев.
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