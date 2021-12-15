Осипенко: Иностранные члены набсоветов госкомпаний Украины коррумпируются быстрее местных

15.12.2021  20:45 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Дзен, Коррупция, Кризис, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Расчет на преодоление коррупции за счет введения иностранных членов в наблюдательные советы государственных компаний -провалился из-за коррумпированности самих иностранцев.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Руслан Осипенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Расчет на преодоление коррупции за счет введения иностранных членов в наблюдательные советы государственных компаний...

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«Какая была надежда? Идеология была следующая – иностранцы имеют минимальную вовлеченность в коррупцию в Украине из-за отсутствия коррупционных связей. Но, как показала практика, они быстро адаптируются. И с наличием иностранного менеджмента в больших корпорациях – они быстрее находят коммуникации и проводят переговоры за пределами юрисдикции наших правоохранительных органов, что не дает возможности задокументировать эти преступления. Они не дают взятки мешками долларов – эти деньги просто перечисляются, входят в стоимость услуг и прочее», – отметил он.

«То есть, это не сработало – они коррумпируются с такой же скоростью или даже быстрее. А уровень компетентности – на порядок ниже, потому что они не понимают рынок. Например, член набсовета «Укрзализницы» сидит в Лондоне, ему переводят документы, то есть, тратится куча средств для того, чтобы он хотя бы мог ознакомиться с какими-то документами. И все это – за счет железной дороги», – сказал Осипенко.

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