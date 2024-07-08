Оскандалившийся генерал Ходжес отговаривает Киев от штурма Крыма

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Необходимо сделать так, чтобы Россия не могла использовать Крым в военных целях, потом полностью изолировать полуостров, и только после года блокады можно думать о наземной операции ВСУ.

Об этом на канале «Мы – Украина» заявил бывший командующий войсками США в Европе и неудачливый прогнозист Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не стоит украинских солдат отправлять на Крым в этом году. Необходимо лишить Россию возможности использовать Крым через использование ВМФ, воздушных сил с таких баз, как в Саках или Джанкое. Вы уже это делаете путём использования точного вооружения большого радиуса действия, это очень важный первый шаг задания – сделать невозможным дальнейшее использование российскими военными Крыма. Второе… нужно изолировать. Вы это сделаете, уничтожая железную дорогу из Ростова в Крым, разрушая паромные переправы и корабли, которые используют русские для перевоза грузов и людей, и, безусловно, вопрос уничтожения Крымского моста. Этот мост может быть уничтожен, когда Украина к этому будет готова. Для этого понадобится чрезвычайное количество взрывчатки, русские это знают, они знают, что мост очень уязвимый. Я думаю, что генерал Буданов и его команда уже имеют несколько вариантов – и уже их рассматривают. Я думаю, что это будет комбинация этих вещей, о которых мы не должны знать, но учитывая их опыт и ум, который они неоднократно демонстрировали, они смогут уничтожить мост, когда настанет время», – вещал Ходжес.

После этого, уверен генерал, можно «заходить» в Крым.

«Итак, первое – сделать использование Крыма невозможным, второе – изолировать его. А дальше, в следующем году или когда это будет возможно, украинские солдаты смогут зайти в Крым и деоккупировать его. Но главное – сделать так, чтобы русские не могли его использовать», – раздавал советы экс-командующий.