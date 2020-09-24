Оскандалившийся писатель выдвинул Путина на Нобелевскую премию мира

24.09.2020, Москва, Елена Острякова

Главный редактор газеты «Президент», академик Сергей Комков подал заявку на номинацию президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.

По его словам, его заявка на выдвижение поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября около 15:07. Якобы именно после этого американская сторона выдвинула президента США Дональда Трампа.

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«Уже ближе к вечеру, после 16 часов по местному времени, американский представитель в Осло быстренько написав чуть ли не от руки заявку, тут же всунул ее — не пойми за что, о каком-то урегулировании между Арабскими Эмиратами и Израилем какой-то конфликтной ситуации»,— сказал Комков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это инициатива исключительно самого писателя.

«Если решение будет принято — прекрасно, не будет принято — тоже ничего страшного»,— сказал Песков.

Либеральный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов не преминул напомнить, что на Нобелевскую премию мира уже выдвинут оппозиционный российский блогер Алексей Навальный.

«То-то. И Путин, и Навальный. А вдруг разделят?», – иронизирует Венедиктов в своем телеграм-канале.

Журналист Дмитрий Смирнов предлагает внимательней присмотреться к личности писателя Комкова.

«Феерический персонаж, прославившийся после вопроса Путину, оказавшегося фейком чуть более, чем совсем. Погуглите, вам откроются бездны», – пишет Смирнов в своем «телеграме».

В 2019 году Комков назвал в ходе пресс-конференции Владимира Путина “трущобами” ветеранские муниципальные дома в Сочи. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в тот же день, назвал информацию, представленную писателем, «заблуждением».

Путин уже был кандидатом на получение Нобелевской премии мира в 2013 году. Номинировать его за активное участие в разрешении сирийского конфликта предлагали Международная академия духовного единства и сотрудничества народов мира и депутат Госдумы от «Единой России» Иосиф Кобзон.