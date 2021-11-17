«Осколки прошили стены, как масло». Очевидцы про новый удар ВСУ по Донецку

Новости Украины

Вооружённые силы Украины обстреляли из тяжёлой артиллерии жилые дома в Кировском районе столицы ДНР.

Об этом в своём сюжете сообщил работающий в Донецке военкор ВГТРК Андрей Руденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что примерно в 4 часа утра ВСУ нанесли удар по жилым районам из артиллерии калибром 122 мм. Снаряд упал посреди двора, повреждение получили три дома, ранена собака, её насквозь прошил осколок. К счастью, люди не пострадали.

«Твари. Сила взрыва такая, что кирпичная стена прошита насквозь, – прокомментировал официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин. – Здесь живут маленькие дети, соседний дом пострадал».

«И всё это на фоне того, что с украинской стороны говорят о том, что они хотят мира. Какой мир? Посмотрите на это», – добавил Басурин.

По словам военкора, разрыв был такой силы, что осколки разлетались на десятки метров, они пробили две стены и попали жилую комнату, где мог быть хозяин дома.

«Отверстия в диване, на нём спал владелец этого дома. Но в этот момент, слава богу, его не было. Он фермер, и находился у себя на хозяйстве. Если бы он находился здесь, то, скорее всего, погиб», – рассказал Руденко.

Также последствия обстрела зафиксировала прибывшая на место происшествия оперативная группа Представительства ДНР в СЦКК.