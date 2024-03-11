Оскоплённый «Кинжалом» Залужный будет убит. Западной пропаганде осталось определиться – кем

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Бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного хотят убить и Москве, и в Киеве. В России якобы ему хотят отомстить за «военные победы», на Украине – за политическое влияние.

Такое мнение высказал антироссийскому ютуб-каналу «Живой гвоздь» беглый адвокат ЮКОСа Владимир Пастухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там есть, за что мстить. А стилизовать под провокацию «вот смотрите, как СБУ расправилась с конкурентом Зеленского» на счет раз. Но сделать это можно и в обратную сторону. Можно убрать конкурента Зеленского и стилизовать это под расправу Кремля. Залужный не иголка в стогу сена. Он человек, который многим поперек горла по разные стороны», – сказал Пастухов.

Он считает, что Залужный согласился на должность посла Украины в Британии, исходя из интересов собственной безопасности.

Однако российский политолог Максим Жаров не согласен с тем, что в Лондоне жизни украинского “воеводы” ничего не угрожает.

«Ссылка Залужного в Лондон явно не будет продолжительной. Там его либо по старой английской традиции притравливают «новичком», либо он через два месяца триумфально возвращается в Киев на пост премьера при Зеленском – с истёкшим сроком годности», – прогнозирует Жаров в своем тг-канале.

Его коллега Сергей Марков приводит слух о том, что президент Украины Владимир Зеленский заплатил Залужному за согласие уехать с Украины 53 миллиона долларов.

«И обещал закрыть уголовные дела. Которые по его же приказу и открыли как угрозу посадить. А вы думали там идут идейные дискуссии? А там вполне мафиозные отношения. Потому что нет никакого правительства Украины. А на месте правительства есть группа преступников, которые за деньги обслуживают интересы державы оккупанта. И по приказу совершают преступления. И отношения там как в мафии», – написал Марков.

Еще один эксперт Марат Баширов считает, что Зеленский не торговался с Залужным, а наоборот, издевательски его унизил, пропустив через врачебную комиссию, которая признала генерала не годным для военной службы.

«То есть, он все же был ранен в пах. Зеленский устроил комиссию, чтобы Залужный спустил брюки, а потом его уволил. И Залужный смолчал, чтобы избежать позора. Какой ты мужчина-политик без кое-чего в штанах. Всё-таки Зе – талантливый парень, и формирует новый стиль в политике», – иронично восхитился Баширов.