Оскорбительное предложение: Зеленский пошёл на шантаж меджлисовцев

20.04.2021, Киев, Александр Ростовцев

Новости Украины

Новый скандал в Киеве – Офис президента Зеленского выдвинул ультимативное требование к Мустафе Джемилеву покинуть партию Порошенко, от которой многолетний меджлисовский вождь попал в Верховную раду. Об этом сам Джемилев поведал в эфире ATR – телеканала, что недавно явно неспроста лишился льготного финансирования из бюджета.

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Поскольку интервью Джемилева вышло на крымско-татарском языке, сенсационную новость ведущему Осману Пашаеву для широкой аудитории пришлось пересказывать на русском в своем фейсбуке. Итак, «непристойное предложение» Джемилеву озвучил сам глава президентского офиса Андрей Ермак.

Речь шла о предоставлении крымским татарам национальной автономии и особого статуса, чего долгое время без особого успеха добиваются депутаты-меджлисовцы от украинских властей. В обмен на это глава офиса Зеленского порекомендовал Джемилеву и других нардепов из числа крымских татар покинуть политические партии, членами которых они являются, чтобы сформировать в Раде внепартийную фракцию «Крым». Тогда, мол, «легче решались бы вопросы, связанные с Крымом и деоккупацией полуострова».

Джемилев якобы ответил Ермаку следующим образом: «Андрей, я пришел в политику в 1961-м (первый тюремный срок Джемилева) за 10 лет до твоего рождения. Как ты думаешь, сколько предложений мне делали за 60 лет?».

Такая вот нарисовалась загогулина. Хотя, из СМИ известно, что, сев на шконку «первоходом» как вор-форточник, Джемилев в сумме сделал семь ходок на зону, в том числе и по статье «изнасилование». Теперь это называется «пришёл в политику». Осталось только добавить – «с большой дороги» – и формулировка получится исчерпывающей.

Казалось бы, в чём здесь интрига? Ну, вызвал для «пропозиции» политик №2 Украины «нардепа-авторитета» – событие, на первый взгляд, совершенно заурядное. С чего бы взяться скандалу?

Комментарии меджлисовского актива в соцсетях также сводятся к тому, что Ермак на встрече оказывал давление на Джемилева, принуждая его и других нардепов-меджлисовцев покинуть свои политические партии.

Джемилев утверждает, что те «соратники», с которыми он обкашлял предъяву (Умеров, Чийгоз и другие) на сходке, ответили отказом главе Офиса Зеленского.

По ходу пьесы подтанцовка Джемилева припомнила, что и до Ермака были желающие нагнуть «железного Мустафу», выдвигая ультиматумы и требуя от него сменить позицию. Таковых, как утверждают, было три.

В 2005 году Ющенко выдвинул условие – отказаться от декларации о суверенитете крымских татар, принятой на втором Курултае в 1991 году.

В 2010 году Янукович требовал от Джемилева и других депутатов из числа крымских татар перехода в Партию регионов на всех уровнях. В ответ на отказ был расформирован Совет представителей крымско-татарского народа при президенте Украины. Из Совета были якобы выставлены на мороз все представители «меджлиса», а их место заняли неконфликтные будущие «пророссийские коллаборационисты».

В 2014 году к списку политиков, бросивших вызов «самому Джемилеву», присоединился Путин. С оговоркой, что он лично никаких условий не выдвигал, а только спрашивал, что он может сделать для крымских татар, однако некие неназванные «посланники Путина» якобы предлагали меджлисовцам «двадцатипроцентное представительство во всех органах власти в Крыму в обмен на признание Крыма российским».

Оставим последнее «признание» на совести фан-клуба злобного карлика.

Высказывается мнение, будто нардепам-меджлисовцам ничто не мешает ставить вопросы о «деоккупации» и «национальной автономии» непосредственно из глубин своих фракций, а группу «Крым» Ермак лепит по собственной инициативе ради создания нужного пиар-эффекта.

В создании внепартийной фракции «Крым» есть свои «за» и «против».

Крымский опыт показывает, что выколачивать преференции из власти единым кулаком было бы гораздо сподручнее, чем сейчас, когда силы меджлисовцев распылены сразу по нескольким политическим партиям, и их связывает какая-никакая внутрипартийная дисциплина.

С другой стороны, Крым для меджлисовцев закрыт и потерян, так что играть Джемилеву и его соратникам приходится на чужом поле, где преференции из власти выколачивают гораздо более влиятельные и многочисленные нацики в условиях оскудевшей бюджетной руки дающего. Да и боротьба гуртом за «национальную автономию и статус» может вызвать резкое недовольство «побратимов», чутко стоящих на страже священной коровы украинской унитарности без всяких автономий, включая культурные.

А так, вместо опасного и скользкого пути в узком кругу единомышленников, не выходя из партий, можно оставаться при сытном депутатском пайке, ничем не рискуя и ни за что не отвечая, а только время от времени торгуя хлебальником согласно предвыборному договорняку.

Джемилев утверждает, будто его разговор с Ермаком состоялся ещё в прошлом году, и он ответил на предложение-ультиматум отказом. Тогда к чему было поднимать эту тему теперь, в интервью ATR?

Если просто напомнить о себе и своей неразгибаемой позиции всей Украине, то сегодня это мало кого может воодушевить, но если вспомнить, что в данный момент Офис Зеленского занят сколачиванием антироссийской коалиции в рамках пресловутой «Крымской платформы», не исключено, что Мустафа в свою очередь решил таким образом заставить Ермака малость потесниться и дать порулить процессом свободному от активной политической деятельности аксакалу антироссийского движа. Ну и, конечно, скандальчик был явно использован с целью привлечения внимания к проблемам недофинансирования ATR и неиллюзорной перспективы его полной ликвидации в связи с мизерным охватом целевой аудитории. Там ведь ещё и коррупционная составляющая присутствует. И в самом деле, почему бы одному жулику не помочь укрепить позиции другому жулику, да ещё соплеменнику и единомышленнику, немножечко разогнав хайп и орнув чаечкой?

В заключение отметим, что Ермак со своим «ценным предложением» Джемилеву подставил не только себя, но и своего шефа, коего «свидомые» из «Союза Жабы с Гадюкой» вторые сутки поливают помоями. Если же ультиматум был идеей самого Вовочки, в таком случае он сам дурак и сам себе злобный Буратино.

«Теперь понятны проблемы канала ATR. Ларёчник Ермак против легенды диссидентского движения СССР. Зеленский берет все грехи Ермака на себя», – негодует обслуживающий Порошенко политолог Тарас Березовец.

«Ваше пребывание во власти скоро закончится. А вот ответственность ваша – нет, она никуда не денется. Крымцы, украинцы – не аквариумные рыбки, мы знаем всех поименно, и именно так, поименно, вам придётся отвечать перед коренным народом Украины и перед её законом. Продолжайте. Мы документируем всё», – угрожает Зе-власти замдиректора ATR Айдер Муждабаев.

Запасаемся попкорном. У этой истории впереди явно будет продолжение.