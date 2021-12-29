Оскорбивший русских комик жалеет, что побывал в Крыму

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Новости Украины

Оскорблявший в своих выступлениях русский народ комик Идрак Мирзализаде жалеет, что в 2015 году въехал в Крым не с территории Украины.

Об этом он заявил в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, отвечая, почему он не едет на Украину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не пробовал пересекать границу. Я в 2015 году в сентябре (я тогда еще менее известный комик был, меня за мелочь звали выступать) и я подумал, как можно съездить на море, чтобы бесплатно и обратился к ребятам, которые стендапом занимаются в Симферополе. Говорю: не хотите организовать? Меня бесплатно привезли. Это настолько легкомысленный поступок был. Я принял то, что, если ты был в Крыму, лучше не ехать в Украину. Я абсолютно понимаю людей, которые возмущены. Я об этом потом узнал. В тот момент не подумал о политической составляющей вопроса. Думал о том, что можно сесть в самолет и быстро оказаться на море», – лебезил Мирзализаде.

При этом он знает, что награда за его голову после скандальной шутки – сначала 50, потом 94 тысяч рублей – была назначена человеком, проживающим на Украине.

«Я знаю, кто это сделал, я даже с этим человеком общался. Это сделал человек, который живет в Украине. Для вас же не секрет, что в Украине живет много ультраправых из России. Стоит ли называть имя, только лишнюю рекламу делать этому человеку. Но мы с ним приятно пообщались», – сказал Мирзализаде.

Мирзализаде бежал из Азербайджана, а потом из Белоруссии, спасаясь от призыва в армию. В марте 2021 года он получил вид на жительство в России.

30 июля Мирзализаде в эфире юмористической программы «Разгоны» на YouTube произнес фразу о любви русских к фекалиям. Позже он утверждал, что это шутка.

Прокуратурой было возбуждено административное дело по факту возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства. 9 августа Таганский районный суд Москвы вынес приговорил комика 10 суткам административного ареста. Срок он отбыл.

Свою вину стендапер не признал, но принес извинения тем, кого обидел словами из выступления.

Либеральная общественность развернула кампанию в защиту Мирзализаде. В ней приняли участие, в частности, комики с принадлежащего «Газпрому» телеканала ТНТ.