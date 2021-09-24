«Оскорбившись наглым внешним давлением, россияне пошли на выборы» – Пискарев

24.09.2021 09:24 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Российская избирательная система подвергалась мощнейшему внешнему прессингу, но сумела выдержать его, что показали минувшие выборы в Госдуму.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» рассказал глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василиий Пискарев.

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«Вот та разнузданная кампания в западных СМИ по дискредитации выборов в Государственную Думу, попытки задолго до самих выборов объявить их нелегитимными, навязать при поддержке крупных американских цифровых платформ своих кандидатов и настойчиво предложить за них голосовать – они своей цели не достигли», – подчеркнул Пискарев.

По его словам, все сработало совсем не так, как хотелось на Западе.

«Во-первых, люди пришли на выборы. Ведь какая была мощная кампания не просто в западных СМИ, а особенно в русскоязычном сегменте! Вот в тех самых финансируемых Конгрессом США СМИ-иноагентах, включая «Голос Америки» и «Радио Свобода», в финансируемой правительством ФРГ «Дойче велле», во множестве подпитываемых западными фондами сетевых изданий, да и в соцсетях. На наших сограждан обрушили всю мощь их пропаганды, чтобы убедить, что выборы «нелегитимны», «заранее сфальсифицированы», к ним не допустят 9 миллионов (!) россиян и т.д.», – отметил политик.

Лг добавляет, что если бы россияне поверили всему этом, то просто не пошли бы на выборы.

«Аномально низкая явка могла бы действительно повлиять на легитимность парламента и ударить по престижу нашей страны. Но этого не случилось. Наоборот, явка даже превысила прошлый результат. Мне представляется, что люди просто оскорбились вот таким наглым давлением из-за границы, пришли на избирательные участки и сделали свой осознанный выбор. Наша избирательная система выдержала это сложное испытание в условиях мощнейшего прессинга извне», – резюмировал Пискарев.