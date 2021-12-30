Оскорблённые Зеленским художники-«патриоты» обещают выйти на протест

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Новости Украины

Несмотря на активную националистическую позицию украинских художников, Кабинет министров Украины обязал их платить за пользование мастерской как частных предпринимателей.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский живописец Константин Чернявский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После 2015 года, понимая, что в стране идёт война, всё общество художников активно учувствовало в помощи бойцам на передовой, собирало средства на закупку военной техники. Ставится вопрос, что это большая цена, но она была реальной. Художники, понимая ситуацию в стране, вместе со всеми украинцами встали на защиту своей страны. Сегодняшнее положение, после выхода постановления Кабинета министров номер 1209, мы поставлены на грань своего существования. Национальный профсоюз художников Украины написал открытое письмо президенту Украины, премьер-министру, министру культуры с просьбой внеси к постановлению правки, хочется верить, что к нам прислушаются, но пока идёт рассмотрение, счётчик каждый день мотает от 500 до 800 гривен. Художник должен заплатить за пользование своей творческой мастерской», – негодовал Чернявский.

В свою очередь, киевский скульптор Анатолий Кущ отметил, что украинское общество художников выйдет на акции протеста.

«Я чётко знаю, что всё наше украинское общество выйдет на акции протеста, если наши требования не будут выполнены. Я хочу обратить ваше внимание на то, являемся ли мы производителями, являюсь ли я предпринимателем? Знаете, когда я пошёл оформлять пенсию, у меня спросили: «Род занятий?». Я ответил, что я художник, а записали: «Безработный», – подчеркнул Кущ.

Кроме того, ивано-франковский художник Николай Кищук заявил, что в здании Национального союза художников уже отключили свет.

«Пришла власть, которая не понимает, что в каждом кабинете, в котором они сидят, все картины – работы наших художников. Также работы, которые висят в Верховной раде, все эти работы подарены, и никто их не продавал. Понятно, что это будет тянуться долго и нудно, а платить художникам нужно будет. Потому что уже вчера была история с отключением света в здании Национального союза художников», – заключил Кищук.