Оскорблённый Чубаров назвал «Василием» своего соплеменника Эдема

14.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина использует крымских татар, называя их своими сторонниками. «Киев уже достал», поэтому необходимо инициировать процесс выхода полуострова из состава Украины.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил недовольный телезритель из Крыма, представившийся Эдемом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По вопросу автономии и отношении киевских властей к Крыму. Важность позиции крымских татар в этом вопросе понял даже Путин, поэтому он встречался только с Джемилевым и больше ни с кем.

Коллаборанты исключаются. Киев по отношению к крымским татарам будет вести себя так же, как и Кремль – пока мы им нужны, они используют нас в качестве проукраинского фактора, а когда осел перенесет через лужу, надобность в осле отпадет.

Поэтому нужно начинать процесс выхода Крыма из состава Украины с вводом сил ООН так, как это было с Косово. Только так, Киев уже достал», – заявил недовольный крымчанин, видимо, уставший сочувствовать меджлису и Киеву.

В ответ на это присутствовавший в студии главарь запрещенного в РФ Меджлиса, экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров отказался вступать в диалог со зрителем, посчитав, что им мог быть не его соплеменник, а некий подосланный «Василий».

«Такой диалог невозможен – мы видим, что это за Эдем. Это может быть какой-нибудь Василий, еще кто-то может быть», – отрекся от своего соотечественника Чубаров.