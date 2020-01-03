03.01.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Донбасс, Пропаганда, Украина
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Оскорблявшая президента России журналистка возглавит пропаганду Зеленского для Донбасса

Бывший главред русофобского украинского телеканала «24» Елена Трибушная, известная оскорбительными высказываниями в адрес президента России, станет главной ответственной за вещание «на временно оккупированные территории» – Донбасс в рамках анонсированного ранее Владимиром Зеленским усиления пропагандистской войны против ЛДНР.

О назначении Трибушная сообщил министр культуры Украины Владимир Бородянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Именно Трибушная отвечала за организацию телемоста Киев-Тбилиси на «24 канале», который был демонстративно устроен в знак солидарности с оскорбившим в эфире президента РФ грузинским телеведущим.

Вещание для Донбасса на базе канала UA|TV начнется 15 февраля.

«Цель нового телеканала — вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех наших сограждан, которые из-за войны уже шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение и получать объективную информацию о собственной стране, и на чье отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы», – сказала Трибушная.

 

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