Оскорблявшая судью навальнистка Соболь отделалась пустячным наказанием

15.04.2021, Москва, Елена Острякова

Любовь Соболь, которая рекомендует себя как юрист блогера-уголовника Алексея Навального признана сегодня виновной в нарушении неприкосновенности жилища. Ей назначено наказание в виде исправительных работ на срок один год с удержанием из заработной платы 10% в доход государства ежемесячно.

Приговор вынесла мировой судья судебного участка №276 района Новокосино г. Москвы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Суд обязал Соболь ежемесячно являться в специализированный государственный орган и не менять без его уведомления место жительства и работы. Кроме того, с нее взята подписка о невыезде.

Напомним, в декабре прошлого года «юристка» силой ворвалась в квартиру тещи человека, которого она считает «отравителем Навального». Примечательно, что запись своего поступка Соболь сама же и выложила в интернет.

Суд над «юристкой» прошел в четыре заседания превратился в слабенький ремейк процесса над ее шефом по делу о клевете на ветерана в феврале. Соболь так же пыталась срывать заседание и хамила судье.

На первом заседании оппозиционерку выставили из зала за то, что она нагло снимала все происходящее и не реагировала на замечания. Соболь отказывалась от услуг своего адвоката, поставив его в полный тупик. Но на втором заседании выяснилось, что от услуг государственного адвоката она тоже отказывается, и ее защитник вернулся. После этого Соболь заявила отвод еще и судье.

Она хамила потерпевшим, демонстративно ела прямо в зале заседаний, выходила без спроса, чтобы дать интервью либеральным СМИ. На одно из заседаний она вовсе не явилась, оправдавшись тем, что водила ребенка в бассейн. На следующее ее доставили принудительно, и она вновь демонстративно снимать процесс на камеру. Когда она не снимала, то ела орехи и читала книжку.

Как и в процессе Навального судья бесконечно делала тщетные замечания, на которые подсудимая не реагировала. Чтобы помешать Соболь снимать, ее окружили судебные приставы. Зато просьбы выключить кондиционер, открыть окно, выйти в туалет суд покорно исполнял. Отказались только привести в зал несовершеннолетного ребенка из семьи потерпевшей. Соболь второй раз потребовала отвода судьи.

На зачтение приговора она пришла с опозданием в майке с надписью «Где уголовное дело по отравлению Навального». Потом достала камеру, приставы кинулись загораживать судью. Посредине приговора Соболь вновь потребовала открыть окно, а потом выкрикивала комментарии.

«Поклонник Навального, выходя на митинги, помни: если ты попадешь в ОМОНовца пластиковым стаканчиком – уедешь на зону. Если твои повелители занимаются махровой уголовщиной… им ничего не будет», – прокомментировал процесс освещавший его журналист Алексей Репин.

Соболь собирается оспаривать приговор и баллотироваться в Госдуму РФ.

«Поддерживаю приговор Соболь и предлагаю ее исправительные работы проводить в Госдуме», – ерничает в телеграм-канале главный редактор либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.