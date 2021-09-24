«Оскорбляют мову!» – в Киеве потребовали ввести санкции против американской компании «Mars»

24.09.2021 23:46 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Американская компания по производству пищевых продуктов «Mars» продаёт на Украине батончики «Snickers» с этикеткой, неправильно переведённой с русского языка на украинский.

Об этом в эфире YouTube-канала киевского рэпера и блогера Тарика Незалежко заявил украинский правозащитник Андрей Гожый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Компания «Сникерс» решила молодёжную политику продвигать, и стала такие батончики выпускать, где вместо «Сникерс» написано «Напряжно». Я подумал, что это такое.

Как по-украински будет напряжение?» – спросил Гожый.

«Навантаження», – предположил Незалежко

«Нет, наватаження – это нагрузка. Напруга – напряжение. А напряжно – это напружно. Так почему там написано «Напряжно», от слова напряжение? Так! Что эти сволочи себе позволяют? В нашем украинском магазине, при нашем законодательстве про язык, продают нам на русском языке неправильно переведенный «Сникерс!», – деланно возмутился правозащитник.

В связи с этим он призвал ввести против компании-производителя ограничительные меры.

«Надо немедленно ввести ограничительные санкции за оскорбление украинского языка. И теперь, с этого дня, патриоты «Сникерс» не едят», – констатировал Гожый

«Це – перемога», – поддержал собеседника Незалежко.