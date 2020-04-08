Ослабление или продление карантина на Украине зависит исключительно от ловкости лоббистов

08.04.2020, Киев, Игорь Петров

Пока нельзя точно сказать, будет ли продлен карантин на Украине, насколько и какие ограничения будут сняты первыми, поскольку на решение этих вопросов влияют группы лоббистов.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива».

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«Пока еще нет окончательного решения о продлении карантина. Шмыгаль сказал, что карантин будет продлен, в ответ на утечку информации о том, что якобы Кабмин готовит смягчающие меры уже с середины апреля, и до конца апреля уже будет отмена. Якобы такие предложения Кабмина прозвучали на встрече Шмыгаля с фракцией «Слуга народа». И заявление Шмыгаля стало реакцией на появление такой информации.

Очевидно, что готовятся разные проекты, в том числе, и предусматривающие смягчение карантина в апреле. Но есть и более взвешенный вариант – не делать резких движений. Пока это только проекты, надо понимать, что они могут меняться.

Появляются такие проекты не просто так. Кабмин работает исходя не из национальных интересов, а исходя из действий лоббистов. Например, ломбарды открылись потому, что это пролоббировали, хотя понятно, что и на ломбарды тоже должны распространяться ограничительные меры, предусмотренные карантином. Но лоббисты это продавили.

Точно так же происходит с ограничительными мерами, которые то принимаются, то ослабляются, то опять не ослабляются. Все это решает не Шмыгаль.

Судя по тому, что говорит президент в публичных обращениях и на совещаниях, пока о смягчении карантина речи нет. Эксперты говорят, что с середины апреля начнется пик эпидемии.

Никто не считает цену карантина, равно как и никто не контролирует и не анализирует развитие ситуации. Звучат разные оценки. Например, Кличко заявил, что Киев потерял миллиард.

Понятно, что потери есть, но посчитать их сложно. Думаю, к концу следующей недели Зеленскому представят оценку социально-экономических потерь. Думаю, что после этого, т.е. с конца апреля, власть будет смягчать карантинные меры, не отменяя общего карантина. Хотя уже после начала карантина были ведены дополнительные меры, они не ужесточили, а смягчили ситуацию.

Это касается открытия ломбардов, проезда в общественном транспорте (где сначала можно было провозить до 10 человек, а теперь – по количеству посадочных мест), железной дороги, которой разрешили совершать внутренние рейсы. То есть, уже 2 апреля некоторые меры были ослаблены.

Поэтому, хотя об отмене карантина речи не идет, ослабление, скорее всего, будет. А карантин отменят, вероятно, к концу мая, когда поотменяет вся Европа», – прогнозирует Павел Рудяков.