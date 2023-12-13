«Ослабление РФ» – генерал США озвучил американское условие для мирных переговоров

Константин Серпилин.  
13.12.2023 18:56
  (Мск) , Нью-Йорк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


США согласны на переговоры между Киевом и Москвой только при условии, что Россия выйдет на них максимально ослабленной.

Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США согласны на переговоры между Киевом и Москвой только при условии, что Россия выйдет...

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В студии поинтересовались, заинтересовано ли руководство США в переговорах между Киевом и Москвой. Ходжес пояснил, что хотя президент Джо Байден и воздерживается от категоричных заявлений по этому поводу, позиция Вашингтона ясна: фактическое поражение РФ.

«Я этого не знаю. Но я продолжаю слышать комментарии людей из администрации Байдена, которые говорят, что хотят, чтобы Украина была в наилучшем из возможных положении на переговорах. Пару дней назад я слышал заявление пресс-секретаря: «Мы хотим, чтобы Украина заняла наилучшую из возможных позиций на переговорах».

И это говорит о том, что Администрация конечно же стремится к урегулированию путём переговоров», – сказал Ходжес.

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