Ослабленный Лукашенко обречён на разворот к России – украинский эксперт

13.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Даже если президент Белоруссии Александр Лукашенко подавит майдан и сохранит власть в своих руках, то, будучи ослабленным, он будет вынужден хотя бы частично согласиться на возобновление сотрудничества с Россией.

Об этом в эфире телеканала «UkrLife» заявил переметнувшийся от Порошенко к Зеленскому политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«То, что происходит сейчас, если коротко о каких-то сценариях в самых общих чертах, один сценарий он же очевиден, написан самим Лукашенко: он остается при власти закручивая гайки, демонстрируя силу, опираясь в первую очередь на поддержку Китая.

Первым его поздравил Си Цзиньпин очень показательно, но и Путин уже тоже поздравил, но сразу же выставил маячки про Союзное государство, про ОДКБ, про интеграционные процессы.

То есть, маячки выстроены и сигнал четкий: «Мы готовы подать тебе руку помощи, мы признаем тебя, но ты должен двигаться по пути интеграционных процессов». Но Лукашенко, конечно же, в результате того конфликта, даже сохранив власть, вступает в жесткий, я думаю, долговременный конфликт с частью белорусского общества.

Мы это переживали в начале 2000-х годов, а потом как бы в других формах вот такие длинные периоды турбулентности, когда власть в конфликте с обществом – это очень опасный процесс и вопрос времени, чем это закончится.

Даже если Лукашенко (скорее всего) сохраняет власть в своих руках, но будучи ослабленным, он вынужден будет хотя бы частично, но соглашаться на возобновление сотрудничества с Россией. Возможны какие-то уступки в интеграционных процессах, потому что Запад будет его осуждать за то, что уже произошло, а не дай Бог еще что-то произойдет – это первый сценарий», – заявил Фесенко.

Вторым сценарием эксперт назвал усиление политического кризиса на волне продолжающихся акций протеста.

«Я помню, когда возник у нас политический кризис с «кассетным скандалом», он длился полтора года в итоге – потом как бы результаты выборов 2002 года, где оппозиция укрепилась и до майдана дело дошло через 4 года – это стало логическим следствием. Поэтому, вот второй вариант: этот кризис будет развиваться, и он будет долговременным, может быть, утихая в какой-то мере, потом возобновляясь. В итоге может закончиться либо сменой власти, либо какими-то изменениями политическими в Белоруссии», – сказал он.

«И третий сценарий, пока мало в него верю, но это сценарий резких изменений. Даже не победа оппозиции, потому что победа оппозиции может быть только в той форме, если будут, вдруг, перевыборы. Речь не идет о победе Тихановской – в этом не было цели оппозиции. Только перевыборы – демократические, реально конкурентные, но пока это крайне маловероятно», – добавил эксперт.

Он отметил, что у России и Белоруссии есть формат жёстких интернациональных связей – Союзное государство, ОДКБ, чего не было с Украиной, «и тем не менее они вмешались».

«Я считаю, что прямое вмешательство, в том числе, военное, может быть только в том случае, если дело дойдет до очень серьезных кровавых событий, когда возникнет угроза развития процесса политического в неопределенном и опасном направлении. Когда придут прозападные оппозиционеры к власти, тогда Россия будет спасать союзные государства, в том числе, и военным путем. А так… Зачем?

Да, они сейчас считают, что Лукашенко подавит оппозицию жесткими методами, с Западом, естественно, разругается на этой почве и что тогда им остается? Верно, только договориться с Россией», – подытожил Фесенко.