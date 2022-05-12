Ослепленная русофобией польская элита выбрала путь разрыва дипотношений с РФ

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Если бы не патологическая русофобия польских политических элит, никаких бы препятствий для нормальных отношений между Польшей и Россией не существовало.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил ‎ заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Польская элита проникнута русофобией от и до. Доступ в польскую политическую, экономическую, журналистскую, академическую, практически, закрыт без сертификата русофобии. При том, что вроде бы никаких непреодолимых препятствий для нормальных отношений нет, та самая политическая воля напрочь отсутствует. Поэтому каких-то шансов на улучшение, минимальная нормализация отношений в обозримой перспективе, я, к сожалению, не вижу», – сказал Андреев.

Дипломат отметил, что именно польские власти выбрали путь, который ведет к разрыву дипотношений с Россией.

«Это возможно, но мы всегда говорим, что это не наш выбор. Если посмотреть на историю развития наших отношений с польской стороной, то мы практически никогда не делаем ничего, чтобы ухудшать, осложнять наши отношения первыми, мы всегда реагируем. Мы не стремимся к ухудшению, обострению отношений с Польшей или с кем-либо еще, при том условии, конечно, что нам не наступают на ноги, уважают наши законные интересы», – подчеркнул посол