«Осложнили ситуацию в Донбассе и ускорили продвижение ВС РФ» – в Киеве подытожили два месяца курской авантюры

Вадим Москаленко.  
08.10.2024 22:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Курск, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


По факту выходит, что Россия, так или иначе, но продвигается в реализации своих планов в СВО, а с целями Киева в курской авантюре так до сих пор ничего не ясно.

Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По факту выходит, что Россия, так или иначе, но продвигается в реализации своих планов...

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«Если убрать пафосные определения, кто побеждает, кто проигрывает, что на земле? На земле пока, к сожалению для нас, реализуется заявленная цель РФ – освободить Донбасс, наращивать буферные зоны. Может, звучит парадоксально, но присоединение территорий Запорожской и Херсонской областей в этом смысле – это те самые буферные зоны, да ещё и оформленные.

Они выглядят как важные контролируемые территории. Херсон остаётся под контролем Украины, Запорожье мы пока держим, и нужно сделать всё, чтобы Запорожье осталось под контролем Украины. Но огромные территории Таврии находятся под контролем, получили военную инфраструктуру и являются новым малым тылом российских войск.

Получается так, что Россия постепенно, с большой кровью, но реализует главную военную цель – взять под контроль весь Донбасс и обеспечить его буферной территорией», – сказал Ермолаев.

«В этой связи много вопросов к курской операции, в которую брошены украинские резервы, которая оказалась на периферии фронта. Я даже не собираюсь в аргументах, какую текущую задачу решает эта операция, что-то оттянули, не оттянули – не в этом суть.

Мы видим по факту, что курская операция ВСУ осложнила ситуацию на Донбассе и ускорила продвижение российских войск. Кто бы что ни объяснял – есть материальный факт», – констатировал политолог.

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