«Осложнили ситуацию в Донбассе и ускорили продвижение ВС РФ» – в Киеве подытожили два месяца курской авантюры

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По факту выходит, что Россия, так или иначе, но продвигается в реализации своих планов в СВО, а с целями Киева в курской авантюре так до сих пор ничего не ясно.

Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если убрать пафосные определения, кто побеждает, кто проигрывает, что на земле? На земле пока, к сожалению для нас, реализуется заявленная цель РФ – освободить Донбасс, наращивать буферные зоны. Может, звучит парадоксально, но присоединение территорий Запорожской и Херсонской областей в этом смысле – это те самые буферные зоны, да ещё и оформленные. Они выглядят как важные контролируемые территории. Херсон остаётся под контролем Украины, Запорожье мы пока держим, и нужно сделать всё, чтобы Запорожье осталось под контролем Украины. Но огромные территории Таврии находятся под контролем, получили военную инфраструктуру и являются новым малым тылом российских войск. Получается так, что Россия постепенно, с большой кровью, но реализует главную военную цель – взять под контроль весь Донбасс и обеспечить его буферной территорией», – сказал Ермолаев.

«В этой связи много вопросов к курской операции, в которую брошены украинские резервы, которая оказалась на периферии фронта. Я даже не собираюсь в аргументах, какую текущую задачу решает эта операция, что-то оттянули, не оттянули – не в этом суть. Мы видим по факту, что курская операция ВСУ осложнила ситуацию на Донбассе и ускорила продвижение российских войск. Кто бы что ни объяснял – есть материальный факт», – констатировал политолог.