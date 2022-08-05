Осмелел: Ургант назвал ..ОВНОМ депутатов, предложивших ему съездить в Донбасс

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Новости Украины

Телеведущий Иван Ургант написал издевательский пост, посвященный совещанию депутатов, призывавших руководителя Первого канала Константина Эрнста принять к нему меры в связи с его антироссийской позицией.

Текст он разместил в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так как аббревиатура ГРАД не полностью отображает тот гигантский объем работы, с которым придется столкнуться, вношу предложение переименовать Группу Расследования Антироссийской Деятельности в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества», – говорится в посте.

Этот текст, полный не очень удачных шуток, горячо поддержала скандальная телеведущая Ксения Собчак.

«Коллективные письма никогда не подписываю, но тут – готова!!) Ваня практически стал современным Зощенко (не в плане судьбы, надеюсь). Огромный талант – так писать в эпоху тотальных ограничений!», – паясничала Собчак.

Напомним, на депутатском совещании представитель «Справедливой России» Дмитрий Кузнецов предложил Эрнсту, который собирается вернуть в эфир телеведущего Ивана Урганта, «убедить его поехать на Донбасс», а если телеведущий не согласится – разорвать с ним контракт. По информации писателя Захара Прилепина, Ургант на этой неделе в Останкино записывал подводки к новой программе.

Ургант сбежал в Израиль после начала СВО, но потом вернулся. Песков поспешил оправдать его, назвав «настоящим патриотом», но, просто, «испуганным».