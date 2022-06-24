Осмелевшая Молдова объявила, что готова пойти против России

24.06.2022  16:42 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 1455
 
Дзен, ЕС, Молдова, Политика, Россия


Руководство Молдовы готово в знак солидарности с Европейским союзом присоединиться к новым санкциям против России.

Об этом в эфире молдавского Общественного телеканале заявил спикер парламента Молдовы Игорь Гросу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководство Молдовы готово в знак солидарности с Европейским союзом присоединиться к новым санкциям против...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Мы будем солидарными с ЕС. И статус, и наши европейские устремления вынуждают нас быть солидарными и далее. Безусловно, мы присоединимся к другим санкциям, потому что они направлены на то, чтобы остановить войну. Мы присоединимся к санкциям против России. Кишинёв хочет иметь хорошие отношения с Москвой, и хочет торговать с ней, однако только на условиях взаимного уважения», сказал Гросу.

Ранее Молдова и Грузия отказались присоединиться к антироссийским санкциям, но вчера страна вместе с Украиной получила статус кандидата в ЕС.

«Надо полагать, введение санкций и было условием получения этого статуса. В Кишинёве примерно так и говорят: если страна претендует на вступление в ЕС, она должна присоединяться к его внешней политике.

То есть рушить отношения с Россией, если речь о России. Европейская интеграция равно антироссийская интеграция. Европейский союз равно антироссийская политика, потому что Россия для него – объединяющая угроза», – написал в своем ТГ-канале политолог Александр Носович.

Стоит заметить, что сразу после СВО Кишинев объявил, что не планирует присоединяться к санкциям и нарушать нейтралитет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть