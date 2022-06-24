Осмелевшая Молдова объявила, что готова пойти против России

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Руководство Молдовы готово в знак солидарности с Европейским союзом присоединиться к новым санкциям против России.

Об этом в эфире молдавского Общественного телеканале заявил спикер парламента Молдовы Игорь Гросу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы будем солидарными с ЕС. И статус, и наши европейские устремления вынуждают нас быть солидарными и далее. Безусловно, мы присоединимся к другим санкциям, потому что они направлены на то, чтобы остановить войну. Мы присоединимся к санкциям против России. Кишинёв хочет иметь хорошие отношения с Москвой, и хочет торговать с ней, однако только на условиях взаимного уважения», сказал Гросу.

Ранее Молдова и Грузия отказались присоединиться к антироссийским санкциям, но вчера страна вместе с Украиной получила статус кандидата в ЕС.

«Надо полагать, введение санкций и было условием получения этого статуса. В Кишинёве примерно так и говорят: если страна претендует на вступление в ЕС, она должна присоединяться к его внешней политике. То есть рушить отношения с Россией, если речь о России. Европейская интеграция равно антироссийская интеграция. Европейский союз равно антироссийская политика, потому что Россия для него – объединяющая угроза», – написал в своем ТГ-канале политолог Александр Носович.

Стоит заметить, что сразу после СВО Кишинев объявил, что не планирует присоединяться к санкциям и нарушать нейтралитет.