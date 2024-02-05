Осмелевшая Тимошенко пугает режим гражданской войной

Игорь Шкапа.  
05.02.2024 08:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 798
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Украина


Новый законопроект о мобилизации, поступивший в украинский парламент, представляет собой план уничтожения нации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем видеообращении заявила экс-премьер Украины, лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде.

Новый законопроект о мобилизации, поступивший в украинский парламент, представляет собой план уничтожения нации. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По ее словам, новый законопроект оказался еще «более репрессивным», чем тот, который был отправлен на доработку.

«Парламент нагло обманули, снова внеся отклоненные Верховной радой драконовские нормы, причем кое-где даже в еще более жесткой редакции», – негодует Тимошенко.

Кроме того, она назвала законопроект «катастрофой», поскольку он содержит антиконституционные нормы.

«Украина нуждается в мобилизации. Но она не должна быть насильственной. Она должна быть мотивационной, на основе немедленного перехода к профессиональной армии», – считает политик.

Она убеждена, что новый законопроект не просто ошибка и нарушение Конституции.

«Это жесткий и циничный план постепенной ликвидации украинской нации», – подчеркнула экс-премьер.

По ее словам, все отслужившие полтора года должны получить право на отпуск или демобилизацию, а на их место прийти работники силовых структур.

«Этот закон только внесет страх, хаос и агрессию и в так травмированное войной украинское общество. Он также может внести трагический раскол между властью и народом. Разрушить наше единство, спровоцировать гражданское противостояние, что сейчас абсолютно недопустимо», – пугает Тимошенко.

Отметим, что с начала российской СВО Тимошенко и другие оппозиционеры не позволяли себе критику действующей власти.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть