Осмелевшая Тимошенко пугает режим гражданской войной
Новый законопроект о мобилизации, поступивший в украинский парламент, представляет собой план уничтожения нации.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем видеообращении заявила экс-премьер Украины, лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде.
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По ее словам, новый законопроект оказался еще «более репрессивным», чем тот, который был отправлен на доработку.
«Парламент нагло обманули, снова внеся отклоненные Верховной радой драконовские нормы, причем кое-где даже в еще более жесткой редакции», – негодует Тимошенко.
Кроме того, она назвала законопроект «катастрофой», поскольку он содержит антиконституционные нормы.
«Украина нуждается в мобилизации. Но она не должна быть насильственной. Она должна быть мотивационной, на основе немедленного перехода к профессиональной армии», – считает политик.
Она убеждена, что новый законопроект не просто ошибка и нарушение Конституции.
«Это жесткий и циничный план постепенной ликвидации украинской нации», – подчеркнула экс-премьер.
По ее словам, все отслужившие полтора года должны получить право на отпуск или демобилизацию, а на их место прийти работники силовых структур.
«Этот закон только внесет страх, хаос и агрессию и в так травмированное войной украинское общество. Он также может внести трагический раскол между властью и народом. Разрушить наше единство, спровоцировать гражданское противостояние, что сейчас абсолютно недопустимо», – пугает Тимошенко.
Отметим, что с начала российской СВО Тимошенко и другие оппозиционеры не позволяли себе критику действующей власти.
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