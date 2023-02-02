Осмелевший на фоне медленного хода СВО Кишинев перечит Лаврову
Молдова по задумке западных кураторов должна сыграть роль очередной анти-России – по подобию того, что происходит с Украиной.
Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Сейчас на эту роль приглядывают Молдову – прежде всего, потому, что смогли поставить весьма специфическими далеко недемократическими методами во главе страны президента, которая сама рвется в НАТО.
Она имеет румынское гражданство, готова объединяться с Румынией и вообще практически на все.
Параллельно с ее пронатовским, проевросоюзовским драйвом Запад и Кишинев отказываются возобновлять работу в формате 5+2 по Приднестровью.
Этот формат считается Западом неподходящим. Он был нужен, когда в Кишиневе еще были власти, заинтересованные в территориальной целостности и договоренности с Тирасполем.
А когда пришла власть, которая готова приднестровскую проблему решить силой и настаивает на изгнании оттуда наших миротворцев и тех, кто охраняет склады боеприпасов в Колбасной, тогда никакие переговорные форматы и не нужны», – сказал Лавров.
Молдавский МИД оперативно разразился гневным заявлением в ответ. Кишиневские диплоты утверждают, что слова российского министра не соответствуют действительности, и являются частью «уже известной угрожающей риторики российской дипломатии».
«Молдова и ее жители, вне зависимости от политических или геополитических предпочтений стремится к миру, свободе и демократии. Будем признательны всем странам, в том числе и России, за уважение решения нашего народа. Молдова четко выбрала свое будущее, и это будущее — быть частью свободного мира», – говорится в заявлении.
Депутат Госдумы РФ Олег Морозов считает, что Лавров, упоминая Кишинев в одном ряду с Киевом, анонсировал грядущую «денацификацию» Молдовы.
«Лавров, конечно, великий мастер взрывать информационную повестку! Но, по сути, он безусловно прав! Вся пост-СССР должна знать: русофобия и склонность к враждебным нам военным альянсам – прямая дорога к исторической денацификации и возвращению в территориальное лоно матери. Приднестровье – первое на очереди! Там, уверен, референдум пройдёт «на ура!» – написал Морозов в своем ТГ-канале.
Следует упомянуть, что референдум в Приднестровье уже проводился в 2006 году, однако его результаты Москвой не признавались.
Накануне румынский аналитик Арманд Гошу рассказал, что правящая верхушка в Кишиневе готовилась к бегству после начала российской СВО на Украине.
«Это было твердое убеждение [что армия РФ вскоре выйдет к границе], я разговаривал с людьми в Кишиневе, которые готовили чемоданы, чтобы в случае падения Одессы уехать в Румынию», – сказал Гошу.
«Не очень понятны угрозы Лаврова в адрес Молдовы. Чтоб как-то вмешаться в тамошние дела, надо сначала выйти к ее границам», – догадался либеральный политолог-иноагент Федор Крашенинников.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.