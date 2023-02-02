Осмелевший на фоне медленного хода СВО Кишинев перечит Лаврову

Молдова по задумке западных кураторов должна сыграть роль очередной анти-России – по подобию того, что происходит с Украиной.

Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас на эту роль приглядывают Молдову – прежде всего, потому, что смогли поставить весьма специфическими далеко недемократическими методами во главе страны президента, которая сама рвется в НАТО.

Она имеет румынское гражданство, готова объединяться с Румынией и вообще практически на все.

Параллельно с ее пронатовским, проевросоюзовским драйвом Запад и Кишинев отказываются возобновлять работу в формате 5+2 по Приднестровью.

Этот формат считается Западом неподходящим. Он был нужен, когда в Кишиневе еще были власти, заинтересованные в территориальной целостности и договоренности с Тирасполем.

А когда пришла власть, которая готова приднестровскую проблему решить силой и настаивает на изгнании оттуда наших миротворцев и тех, кто охраняет склады боеприпасов в Колбасной, тогда никакие переговорные форматы и не нужны», – сказал Лавров.