Оснований для пограничного режима с Белоруссией нет – Лавров

21.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Союзное государство России и Белоруссии должно развиваться в полном соответствии с обозначенными принципами. В плане согласования спорного вопроса относительно визового режима с третьими странами мяч уже полтора года как на стороне Минска.

Об этом в ходе конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оснований для того, чтобы вводить режим границы, мы не видим. Мы заинтересованы в том, чтобы Союзное государство развивалось в полном соответствии с теми принципами, целями и направлениями, которые были заложены в Союзном договоре 1999 года. Среди прочих принципов там есть обязательство сторон создавать равные условия для граждан Белоруссии и России в любой сфере жизнедеятельности – в экономике, в культуре, в правовых отношениях и так далее», – заявил глава МИД РФ.

«Что касается пересечения границы, где-то два с половиной года назад, когда наши белорусские соседи в одностороннем порядке ввели безвизовый режим для въезда в Беларусь для граждан порядка 80 государств, это было не согласованно с нами и создало ситуацию, когда по безвизу в Беларусь въезжали граждане тех стран, у которых не было безвизового режима с нами, а в отсутствии какого-нибудь пограничного контроля Белоруссией и Россией, гражданин, который должен получать для въезда в Россию визу, мог беспрепятственно, а стало быть незаконно попасть на территорию РФ.

Именно тогда мы предложили договориться о единой визовой политике России и Беларуси, чтобы у нас были и обоюдно составленные списки тех, кому въезд закрыт и чтобы у нас были общие подходы к предоставлению безвизового режима гражданам соответствующих государств. Такое соглашение мы подготовили, оно было парафировано в декабре 2018 года, и вот оно ждёт своего подписания уже полтора года практически. У нас все документы, которыми уполномочили наше министерство подписать это соглашение, все полномочии нам выдало правительство ещё в декабре 2018 года», – рассказал глава дипведомства.

«Так что, я думаю, подписание этого соглашения во многом снимет те озабоченности, о которых говорилось и снимет последние причины для тех, кто хотел бы создать полноценно оборудованную границу между нашими странами-участницами Союзного государства. Я думаю, что наши белорусские коллеги в ближайшее время нам свою позицию каким-то образом сообщат, подтвердят свою готовность подписать то, что было парафировано полтора года назад», – заключил Лавров.