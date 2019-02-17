17.02.2019, Киев, Игорь Петров

На Украине накануне президентских выборов уже вовсю применяются грязные технологии, что дает основания не верить в то, что выборы президента Украины будут проведены честно.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила политолог Александра Решмедилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас, в горячей фазе мы наблюдаем крайне тревожные тенденции по нечестной игре, по разного рода махинациям, фальсификациям (хотя их еще трудно такими назвать). Выстраиваются разные схемы, разные механизмы, которые потом будут использованы. И это не только админресурс, но и много чего нового», – сказала она.

«Уже заложены основы того, чтобы было недоверие к результатам, как внутри государства, так и вовне. И исправить эту ситуацию будет крайне трудно – ничего так трудно не исправляется, как первое впечатление, а первое впечатление от избирательного процесса говорит о том, что фальсификации возможны», – рассуждает Решмедилова.