18.06.2021, Банги, Иван Добровольский
 
Африка, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, СМИ, США
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Основанная на слухах клевета: президент ЦАР о публикации CNN и The Sentry

CNN и The Sentry выпустили материал, в котором в искаженном виде рассказывается о ситуации...

CNN и The Sentry выпустили материал, в котором в искаженном виде рассказывается о ситуации в Центральноафриканской Республике. Так работу западных СМИ оценил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

Центральноафриканский лидер отметил, что сотрудники CNN и The Sentry не посещали республику, работая над публикацией. Это обстоятельство говорит о непрофессионализме работавших над отчетом людей и указывает на его фейковый характер.

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«Хотел бы отметить, что представители CNN и The Sentry даже не посетили Центральноафриканскую Республику для точного выяснения всех обстоятельств», – подчеркнул Туадера.

Он также был возмущен тем, как в статье отразили работу российских инструкторов и ход борьбы с вооруженными группировками. По словам президента, подготовленная россиянами армия освободила около 80% территории страны, обеспечив безопасность населения.

Российские специалисты, которых в псевдорасследовании приписали к «ЧВК Вагнера», по приглашению Банги и после согласования с ООН организовали профессиональную подготовку для центральноафриканских военных. Это сотрудничество позволило ЦАР существенно повысить боеспособность республиканской армии и освободить более 80% страны от радикальных группировок.

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