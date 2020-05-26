26.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
нацизм, Политика, Пропаганда, Украина
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Основанный российской императрицей город становится под бандеровские флаги


Боевики «Правого сектора» собрались установить в Днепре флагшток с черно-красным бандеровским флагом.

Об этом сообщает местный «9 канал», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне националисты установили палатку на территории «аллеи героев», где похоронены боевики АТО, и разобрали часть брусчатки в месте, где они собираются установить флагшток.

«Залито бетонное основание для того, чтобы устанавливать тут флагшток и флаг. Палатка стоит в том качестве, что это место находится под охраной «Правого сектора», – заявил журналистам представитель запрещенной в РФ группировки Вячеслав «Смог».

В общественном совете при Днепропетровском облсовете собрали экстренное заседание, где предложили вынести вопрос установки флагштока на слушания, но, исходя из слов главы Общественного совета Геннадия Бутенко, речь идет лишь о месте установки, а не о ее возможности.

«На этом совете решаем предложения установки флагов. В первую очередь, красно-черного, и в дальнейшем батальонов… Я считаю, что этот флаг действительно, боевой флаг, и такие флаги должны быть размещены в городе, но мне кажется, что должно быть решение общественности – в каком именно месте размещать такие флаги», – сказал Бутенко.

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