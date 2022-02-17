Основатель «Азова»: Депутаты ОПЗЖ любят Россию в Италии и Хорватии

Новости Украины

Избирателям ОПЗЖ нужно запомнить, что их депутаты, испугавшись «вторжения РФ» покинули свою страну и бежали в Европу.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил основатель неонацистского подразделения «Азов» и главарь запрещенного в РФ «Национального корпуса» Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Что касается депутатов, у меня есть огромная мечта. Чтобы сегодня люди запоминали: этот депутат, этот бизнесмен, это великий поклонник Украины, патриотический блогер неожиданно пропал из медийного пространства или из страны и так далее. Просто будет прекрасно, если мы запомним эти имена, и воздадим им по заслугам. Просто будем чётко понимать, кто эти люди, и какое их реальное, а не виртуальное отношение к собственной родине в тот момент, когда достаточно угрожающая ситуация», – сказал Билецкий.

«Я сегодня смотрю, что Илюша Кива оказался не в Ростове, а в Барселоне, все Рабиновичи оказываются фанатами Каталонии, Швейцарии, в крайнем случае Италии, а не Карелии, не Аджарского края и так далее. Почему-то абсолютное большинство поехало в противоположную сторону от страны их мечты. Это тоже неплохо было бы запомнить ватным избирателям, что все эти люди Россиюшку, балалайки, матрёшку и водку любят по возможности в хорватиях, италиях, испаниях и так далее. Это очень забавный факт. А то, что тут ОПЗЖников нет, минус только один. Что не будет, кого арестовывать СБУ как пятую колонну, если начнётся», – выразил сожаление нацист.