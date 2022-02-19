Основатель «Азова» требует «удары возмездия» по ЛДНР

19.02.2022  00:24 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Война, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

Украина должна наносить точечные удары по позициям армий ДНР и ЛНР – это будет ее инструментом возмездия республикам.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил основатель нацбата «Азов» Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна наносить точечные удары по позициям армий ДНР и ЛНР – это будет...

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«Не давать ответа – это позиция «терпил», это путь в никуда. Он приводит только к безнаказанности, ощущения того, что можно делать что угодно со стороны врага.

Есть скальпель, инструменты, которые дают возможность наносить точечный удар.

Возвращаемся к контр-батарейной борьбе – у нас есть для этого все средства, высокоточному оружию, есть разведка, которая прекрасно работала в Луганске, в Донецке, уничтожая лидеров боевиков и так далее.

Вот эти точечные удары, то есть, любая вещь не должна оставаться без наказания. Точечные удары Украина обязана наносить», – заявил Билецкий.

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