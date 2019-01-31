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31.01.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Донбасс
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Основатель ДНР заявил, что ему не дают паспорт республики

Один из основателей Донецкой Народной Республики, бывший спикер парламента Андрей Пургин не может получить гражданство ДНР. По его словам, причина – в давнем конфликте с бывшими сотрудниками СБУ.

Об этом Пургин заявил в эфире интернет-канала «Нейромир», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько я знаю, таких людей, как я, больше 6 тысяч человек. Это без объяснения причин людям, жителям республики, вдруг отказано в получении паспорта. То есть, человека, как ластиком, стирают из жизни. Вот он есть, а потом государство отказывается его признавать в существовании. Я попал в ту же самую ситуацию… Я жил, родился, вырос, не покидал Донецк ни в 14-м, ни летом даже, и в другие годы. И вдруг государство отрицает мое рождение, что я есть, я существую. Я для него становлюсь пустым местом. Схема тупиковая», – сказал он.

Пургин называет причиной «засилье СБУшников». «Для которых я являюсь давним оппонентом, у меня 15-ть томов уголовного дела, то есть, я с СБУ давно воюю», – сказал экс-спикер.

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