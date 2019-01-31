Основатель ДНР заявил, что ему не дают паспорт республики

31.01.2019, Москва, Максим Карпенко

Один из основателей Донецкой Народной Республики, бывший спикер парламента Андрей Пургин не может получить гражданство ДНР. По его словам, причина – в давнем конфликте с бывшими сотрудниками СБУ.

Об этом Пургин заявил в эфире интернет-канала «Нейромир», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько я знаю, таких людей, как я, больше 6 тысяч человек. Это без объяснения причин людям, жителям республики, вдруг отказано в получении паспорта. То есть, человека, как ластиком, стирают из жизни. Вот он есть, а потом государство отказывается его признавать в существовании. Я попал в ту же самую ситуацию… Я жил, родился, вырос, не покидал Донецк ни в 14-м, ни летом даже, и в другие годы. И вдруг государство отрицает мое рождение, что я есть, я существую. Я для него становлюсь пустым местом. Схема тупиковая», – сказал он.

Пургин называет причиной «засилье СБУшников». «Для которых я являюсь давним оппонентом, у меня 15-ть томов уголовного дела, то есть, я с СБУ давно воюю», – сказал экс-спикер.