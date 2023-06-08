Основатель «Рыбаря» объяснил, как понимать действия ВСУ

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Контрнаступление ВСУ началось ещё месяц назад с провокаций в Белгородской области, и подрыв Каховской ГЭС является его частью.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал автор telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оно началось ещё месяц назад, тот пресловутый «контрнаступ» начался с того самого момента, когда нас начали вводить в заблуждение по поводу направления главного удара, по поводу Белгорода, – отметил он.

– Помните, когда ополчились на военкоров за то, что они поднимают панику, что сейчас пойдут на Белгород? Что передвигаются определённые силы из Харьковской области? Всё это часть глобального замысла. Тогда наши хакерские группировки вскрыли замысел оперативной группы «Харьков» создать видимость массированного контрнаступления на Белгород. В итоге среди ВСУ проводилась информационная кампания, сеялась такая мысль, что сейчас мы зайдём туда на территорию Белгородской области, создадим буферную зону в 20-30 км и будет всё хорошо. Рядовые ВСУшники в это верили. И потом, когда началась массовая высадка диверсионных групп по 5-10 человек, создавался единый информационный фон, он тиражировался через ВСУшников на аудиторию Украины, что сейчас они будут брать Белгород. Это был один из этапов контрнаступления, он продолжается и сейчас – переключить фокус внимания туда, чтобы нанести удар в другом месте. Не будет у нас такого, что пойдут массированные атаки танковыми армиями».

По словам обозревателя, тактика современных войн не подразумевает масштабных сражений армия на армию.

«Вы посмотрите, что происходит на Запорожском фронте: небольшие бронегруппы по 20, грубо говоря, «коробочек» вклиниваются в стыки между подразделениями – здесь попробовали, здесь попробуем, где-то получилось, там расширяются. И некая такая проба пера – это и есть основной вариант ведения боевых действий, попробуем, давим там, где получится. Ну, где-то получается у них, и они идут вперёд, – пояснил Звинчук.

– Допустим, под Бахмутом сейчас продолжаются сжиматься клещи, продолжают давить на фланг, чтобы своё поражение обратить в громкую победу. И разрушение Каховской ГЭС вчера – это тоже элемент контрнаступления. Мы можем спорить, что это было, что произошло, взорвали украинцы, либо сама разрушилась – сам факт, что дамбу выносили на протяжении всех 15 месяцев, она разрушилась, и это сейчас используют. Огромное болото, в которое превращается сейчас левобережье Херсонской области, и его продолжают затапливать, сливая воду с Киевского моря, с Кременчугской ГЭС, отовсюду. Ну не идут сейчас танковые армии в наступление».