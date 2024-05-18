Основатель «Рыбаря» считает наступление под Харьковом «неполноценным»

Михаил Рябов.  
18.05.2024 18:49
  (Мск) , Москва
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Белгород, Дзен, Россия, Спецоперация, Харьков


Нынешние масштабы наступления российской армии в Харьковской области недостаточны для того, чтобы полностью обезопасить приграничные регионы РФ от террористических действий ВСУ. Такую оценку в эфире RTVi озвучил основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук.

Нынешние масштабы наступления российской армии в Харьковской области недостаточны для того, чтобы полностью обезопасить...

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«Наступление на Харьков несет несколько задач. Первое – растягивание линии фронта противника, принуждение перебрасывать его резервы с других участков. Второе – создание ограниченной буферной зоны к северу от Харькова, чтобы обезопасить Белгород. Эта задача несколько даже не половинчатая, а маленькая. Сейчас наши войска сравнительно небольшой кусок отхватывают. Может быть, потому что не хватает сил и средств. Может быть, потому что нет задачи…

Если вопрос обезопасить Белгород и старые территории, то линию безопасности (буферную зону) нужно создавать и вдоль Сумской/Черниговской областей. Мы же пока выгрызаем кусочки Харьковской области», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Повторюсь: сейчас идет исключительно о небольшом выступе, который не обезопасит всю Белгородскую область. Юго-восток и юго-запад Белгородской области – там наступления нет. И это несколько неполноценное решение. Если решили создавать буферную зону – создавайте ее полностью», – призвал Звинчук.

«Мы начали наступление, но это небольшой тактический участок. Нет такого, что заходим, и день – город, день – второй, день – третий. Вот это была бы стратегическая инициатива. А мы начали одерживать небольшие локальные успехи и пытаемся достичь той точки, когда будет обеспечен стратегический успех, чтобы диктовать свои условия», – полагает обозреватель.

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