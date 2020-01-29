29.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Британский музыкант, диджей и один из основателей популярной группы The Prodigy Лирой Торнхилл отказался выступать в Крыму из-за опасности попасть под санкции.

В эфире телеканала «Первый Севастопольский» он заявил, что вынужден выбрать концерты на Украине, которых большее количество, хотя и скучает по выступлениям в Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очень расстраивает. Мы играли на Казантипе много лет, и в других местах Крыма. На Казантипе каждый год все было настолько добродушно – мы чувствовали себя как дома. Но что я думаю по поводу шоу в Крыму? Делать одно шоу в Крыму или 3-4 на Украине каждый год? Это тяжело для музыканта. Было бы хорошо, чтобы люди были свободны от политики, просто слушали мою музыку

. Все это расстраивает, потому что моя работа – делиться с людьми. Но я вынужден выбирать», – заявил Торнхилл.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее один из основателей легендарной британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что Крым стал частью Российской Федерации из-за спланированной американцами смены власти на Украине.