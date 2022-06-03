Основатель украинских левых Василий Волга вырвался из застенков СБУ

03.06.2022  19:30 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Беспредел, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Произвол, Россия, СБУ, Украина
Новости Украины

Основатель украинского «Союза левых сил», публицист и политолог Василий Волга, который в марте был схвачен украинскими спецслужбами и содержался в нечеловеческих условиях, сейчас находится в безопасности.

Об этом в своём Telegram-канале сообщила журналистка Полина Реутова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Основатель украинского «Союза левых сил», публицист и политолог Василий Волга, который в марте был...

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Напомним, при задержании Василий Волга был ранен, подвергался пыткам и был лишён медицинской помощи. Жизнь политика висела на волоске.

«Благодаря резонансу, который мы вами совместными усилиями сумели поднять, Василий сейчас находится в безопасности, и ему теперь ничего не угрожает!» – написала Реутова.

Также она опубликовала короткое видеообращение Василия Волги.

«Друзья, три месяца мы не виделись, подробностей не расскажу, не сейчас. Скоро увидимся. Скажу одно: я уже в безопасности. Всех обнимаю, всем стойкости, избежать б#@дства, оставаться верными самим себе, Православной Церкви, своей вере, убеждениям, своей жизни. И не торговать собой, чего бы это ни стоило. Даже если это будет стоить жизни», – заявил политик.

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