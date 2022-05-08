Основатель «Украинского легиона» отправился к Бандере

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Новости Украины

Основатель «Украинского легиона», Святослав Стеценко с позывным «Пастырь» подвергся денацификации и ликвидирован.

«Украинский легион» исторически – коллаборационистское военное формирование в составе Вооружённых сил Третьего рейха в годы Второй мировой войны, созданное в сентябре 1943 года на основе отрядов ОУН. Современный «Украинский легион» имел статус общественной организации и занимался «формированием резерва для обороны страны».

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Погибший Святослав Стеценко служил в 59-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка. С начала спецоперации РФ на Украине передислоцировался в Николаев.

В 2014 году во время Майдана он возглавлял «Общественную варту» Дарницкого района Киева. Какое-то время был представителем Уполномоченного Верховной рады по правам человека, состоял в Украинской республиканской партии.

Красноречиво выглядит один из последних постов на странице «Пастыря».

«Я верю, что душа вечна. Поэтому моя тоска по погибшим побратимам светлая. Еще пожмем друг другу руки», – написал он в конце апреля и буквально через несколько дней – 5 мая – отправился к «побратимам».