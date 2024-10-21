Основатели группы «ЧайФ» прилетели в Крым и оставили многолетнюю живую память о себе

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Более 3,5 тысяч деревьев и кустарников высадили гости и участники «Зеленого фестиваля» на территории арт-кластера «Таврида» под Судаком.

Несмотря на пронизывающий северный ветер, фестиваль посетили больше 10 тысяч человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Традицию озеленять бедленды Меганома на «Тавриде» положили в прошлом году. Тогда свои кипарисы появились у приглашенных звезд – исполнителя Хабиба и группы The Hatters. В этом году к ним добавились кипарисы Клавы Коки, ее протеже Кирилла Скрипника и музыкантов группы «ЧайФ».



Как рассказали «отцы русского рок-н-ролла», с начала 90-х они проводят субботники в лесопарке «Каменные палатки» Екатеринбурга, носят бревна «как Ленин на субботнике».

«Жителям Севастополя и всего Крыма нужно быть достойными этого прекрасного места. Просто какой-то подарок Бога сам этот полуостров. А то, что это наша часть России, слушайте, это полито кровью миллионов русских солдат», – отметил фронтмен «ЧайФа» Владимир Шахрин.

Его поддержал урожденный крымчанин, гитарист «ЧайФа» Владимир Бегунов.

«Достаточно просто зайти на мемориальный комплекс в северном форте Севастополя, и понимаешь, что с XVIII века здесь было, что при Первой обороне, что при Второй – там целыми экипажами лежат, князья, графья и матросы. Надо быть достойным этого», – отмечает музыкант.

«У меня старый друг-подводник, когда демобилизовался, вернулся в Крым. Боялся, что эти красоты быстро надоедят, и что тогда дальше делать? Вот уже сколько живёт, все красотами не налюбуется. Здесь есть дикая природа, есть старина, которую в Большой России уже немного, где встретишь. Ещё бы балбесов поменьше, которые жгут костры в лесах, тогда всё будет нормально», – подытожил Бегунов.

Помимо участия в озеленении, гостям фестиваля предложили обменять свои саженцы на любые понравившиеся, осмотреть территорию арт-кластера «Таврида», где появились две новые инсталляции: «Посвящение Малевичу» и «Архитектон Малевича», и побывать на ярмарке крымских фермеров и мастеров.